Stadio Milano | per Collegio Garanti referendum inammissibile

Leggi su sportface

(Di martedì 9 gennaio 2024) “Incomprensibile, fazioso e palesemente strumentale, lesivo della credibilità dell’organo di garanzia di cui sono stati chiamati a far parte”. Questo il commento dei portavoce del Comitato per ilper San Siro alla ennesima dichiarazione di inammissibilità delda parte deldei. “Una dichiarazione che priva, colpevolmente, la cittadinanza milanese del diritto di esprimersi – aggiunge il comunicato in una nota -. Nello specifico ibocciano ilabrogativo sostenendo il superamento (ovvero la non più validità) della delibera di interesse pubblico del Consiglio Comunale del 2021 su cui si basa tutta l’attuale azione dell’Amministrazione”. “Una dichiarazione di cui il Comitato Referendario chiederà conferma al Sindaco Sala, al ...