Stadio Franchi | il piano della Fiorentina sulla ristrutturazione

(Di martedì 9 gennaio 2024) La soluzione dietro ladelloArtemiodi Firenze. Ilper laCome riportato da La Nazione, laè alla ricerca di una soluzione per giocare i prossimi due anni senza penalizzare i lavoro delloArtemio: nonostante i rifiuti da parte di Lucca ed Empoli. La soluzione arriva da Palazzo Vecchio, dove verranno stanziati 10 milioni per l’adeguamento del “Padovani”: lodel rugby che sorge nello stesso quartiere di Campo di Marte, in modo da non allontanarsi troppo da Firenze.

Approfondimenti: Firenze scrive al GovernoInvasione allodei tifosi del Bologna in vista dei Quarti di Finale di Coppa Italia. Settore ospiti stracolmo Il derby dell'Appennino in un contesto di Coppa Italia è tanto importante quanto invitante ...“Colpisce, ma non stupisce, la non risposta dell’Assessore Guccione sull’impatto dei lavori di restyling sullo Stadio Artemio Franchi anche rispetto a realtà sportive che non sono la Fiorentina, ...Invasione allo stadio Franchi dei tifosi del Bologna in vista dei Quarti di Finale di Coppa Italia. Settore ospiti stracolmo Il derby dell’Appennino in un contesto di Coppa Italia è tanto importante q ...