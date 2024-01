Spunta un video del 2008 di Meloni alla commemorazione dell’Acca Larentia accanto al neofascista Castellino

Leggi su tpi

(Di martedì 9 gennaio 2024) I saluti romani esibiti da centinaia di neofascisti lo scorso 7 gennaio a Roma, in occasione delladella strage di Acca, hanno generato forti polemiche tra maggioranza e opposizione. Sebbene il rituale si ripeta ormai da anni indisturbato sotto governi di diverso colore, la segretaria del Pd Elly Schlein ha chiesto spiegazioni al ministro dell’Interno Matteo Piantedosi e invocato una presa di posizione da parte della presidente del Consiglio Giorgia. La premier, almeno per il momento, non ha commentato l’accaduto. Il suo vice, Antonio Tajani, ha invece condannato l’episodio e ribadito l’antifascismo di Forza Italia, mentre il presidente del Senato, Ignazio La Russa, esponente di Fratelli d’Italia, ha dichiarato l’estraneità del partito rispetto ai saluti romani, peraltro sottolineando come il gesto, ...