Sport in tv oggi martedì 9 gennaio | orari e programma Dove vedere gli eventi in streaming

Leggi su oasport

(Di martedì 9 gennaio 2024), una nuova giornata ditutta da vivere in compagnia di OA. Come è nostra abitudine, vi offriamo la guida completa per non perdervi alcun evento inta, dotato della copertura televisiva e. Tanto tennis con le qualificazioni degli Australian Open 2024 a tenere banco. Ben 12 gli azzurri in campo in cerca del successo per approdare al prossimo turno nel percorso che porterà al pass per il main draw. Di scena anche i tornei ATP e WTA della settimana ad Adelaide con Matteo Arnaldi e Lorenzo Sonego tra i protagonisti e a Hobart con Elisabetta Cocciaretto e Martina Trevisan. In evidenza l’impegno fondamentale del Setterosa negli Europei di pallanuoto femminile a Eindhoven. La compagine guidata da Carlo Silipo affronterà ...