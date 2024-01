Sport in tv oggi martedì 9 gennaio | orari e programma completo Come vedere gli eventi in streaming

Leggi su oasport

(Di martedì 9 gennaio 2024), una nuova giornata ditutta da vivere in compagnia di OAè nostra abitudine, vi offriamo la guida completa per non perdervi alcun evento inta, dotato della copertura televisiva e. Tanto tennis con le qualificazioni degli Australian Open 2024 a tenere banco. Ben 12 gli azzurri in campo in cerca del successo per approdare al prossimo turno nel percorso che porterà al pass per il main draw. Di scena anche i tornei ATP e WTA della settimana ad Adelaide con Matteo Arnaldi e Lorenzo Sonego tra i protagonisti e a Hobart con Elisabetta Cocciaretto e Martina Trevisan. In evidenza l’impegno fondamentale del Setterosa negli Europei di pallanuoto femminile a Eindhoven. La compagine guidata da Carlo ...