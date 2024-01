Sport | anche quest' anno le Fiamme Gialle impegnate per aiutare chi è più in difficoltà

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 9 gennaio 2024) Roma, 9 gen. - (Adnkronos) - Ino periodo di Festività Natalizie, facendo squadra tra atleti, tecnici, dirigenti, personale di staff e in congedo della sezione ANFI, sulla scia delle numerose iniziative di solidarietà poste in essere in passato, lecercato di dare un contributo concreto in favore dei più bisognosi, per i quali il Natale rischia di essere un momento non più felice, ma più drammatico degli altri. Iniziando a lavorare sin dall'inizio di novembre ad una serie di attività finalizzate alla raccolta di fondi, infatti, il sodalizio gialloverde non ha voluto mancare ao appuntamento considerato ormai irrinunciabile, e, unendo le forze, è riuscito a raccogliere più di 17.000 euro, ed a realizzare con tale somma numerose iniziative solidali. Sono state infatti donate ...