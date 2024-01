Sparatoria in Alabama | bimbo di 5 anni ucciso mentre si tagliava i capelli

(Di martedì 9 gennaio 2024) (Adnkronos) – Un bambino di 5è statonel corso di unaavvenutasi stava tagliando iall’interno di un’abitazione a Bessemer, in. Il piccolo, identificano come Brandon Jamal Nation III di 10, era stato accompagnato domenica dalla madre nella casa, quando, inotorno alle 10, qualcuno ha iniziato a sparare all’esterno. Non è ancora stato chiarito chi fosse il bersaglio dell’attacco, ma il bambino è morto e un uomo, identificato come il barbiere del ragazzo, è stato ferito e portato in ospedale. “È terribile”, ha detto ai media il detective della polizia di Bessemer, Justin Burmeister. “I nostri pensieri sono con la famiglia durante questo periodo incredibilmente difficile.” L'articolo proviene da Italia Sera.

