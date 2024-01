Soumaré | già è dura mettersi d’accordo solo con un club | con due sa di impresa Corsport

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 9 gennaio 2024): già ècon un, con due sa di. Lo scrive il Corriere dello sport con Antonio Giordano. La pistaI problemi esistono e si vedono, anche perché senza Elmas e con Anguissa a centrocampo serve intervenire; e pure in difesa, a ripensarci bene, visto che Natan mancherà per almeno un altro mese e mezzo, ci sta un buco sul quale intervenire. Pure con(25) è un terno al lotto: è di proprietà del Leicester, sta in prestito al Siviglia. Già ècon un, con due sa di, e comunque qualcosa il Napoli nel mezzo deve fare. Un’occhiata in ...