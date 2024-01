“Sono stato depresso e ho mentito perché la società non era pronta ad ascoltarmi” | la confessione di Thierry Henry

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 9 gennaio 2024) “Hoa lungolanon eraad ascoltare ciò che avevo da dire”. Inizia così il suo raccontoai microfoni del podcast “Diary of a Ceo“. L’ex calciatore francese a cuore aperto racconta di aver attraversato la depressione durante la sua carriera calcistica e di non esser riuscito a superarla né di esserin grado di ricevere aiuto. “Piangevo ogni giorno. Avevo paura di non accontentare la gente, non compiacere la mia famiglia in particolar modo mio padre.” prosegue, affermando che sia la sua infanzia che la sua carriera sportiva è stata traumatica, non facile da affrontare. La sua carriera ritenuta leggendaria è iniziata nel 1999 come esterno all’Arsenal, diventando poi uno dei migliori attaccanti della ...