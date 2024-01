Sonego-Korda stanotte in tv | orario | canale e diretta streaming Atp Adelaide 2024

(Di martedì 9 gennaio 2024) Lorenzose la vedrà contro Sebastiannel secondo turno dell’ATP 250 di, torneo di scena sul cemento outdoor della città australiana. Il torinese ha debuttato annullando due match point contro il tedesco Yannick Hanfmann, battuto in rimonta al tie-break del terzo e decisivo set. Ora la collisione con il giovane a stelle e strisce, terza testa di serie della manifestazione e beneficiario di un bye all’esordio. La partita si preannuncia alla pari, conche conduce addirittura per 3-1 il bilancio degli scontri diretti. Tutte e tre le vittorie dell’allievo di Gipo Arbino, inoltre, sono arrivate nelle condizioni predilette dal gioco dello statunitense, quelle veloci. In palio perc’è l’accesso ai quarti di finale. Qui eventualmente si troverebbe di ...

