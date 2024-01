Sondaggio Nursind-Swg | 1 italiano su 2 boccia operato Governo

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 9 gennaio 2024) Roma, 9 gen. (Adnkronos Salute) - Unsu dueilMeloni sulla sanità che "non ha migliorato le prestazioni e, soprattutto, non ha valorizzato né medici e né infermieri". E' quanto emerge da un'indagine commissionata all'istituto di ricerche Swg dal sindacato degli infermieri, condotto su un campione composto da 800 cittadini. "Mentre nella conferenza stampa di fine anno della premier Giorgia Meloni non è stato riservato spazio e tempo alla sanità, tra i cittadini cresce l'apprensione per le sorti del nostro Servizio sanitario nazionale", commenta segretario nazionaleAndrea Bottega. Dalemerge infatti che, nonostante gli inevitabili disagi che ha subito, il 62% dei cittadini ha appoggiato gli scioperi nazionali indetti dal personale ...