Sondaggio Italpress agli allenatori di Serie A | rispondono in tredici | per dodici scudetto all’Inter

Leggi su sportface

(Di martedì 9 gennaio 2024) L’agenzia di stampaha effettuato unapertodiA, al quale hanno risposto in quattordici, ed è abbastanza omogeneo quello che è venuto fuori in relazione alla domanda “chi vincerà lo?”. Per undicisusarà l’Inter a trionfare, Claudio Ranieri non si è sbilanciato e ha preferito rispondere Inter o Juventus, mentre Gian Piero Gasperini ha detto Juventus, Simone Inzaghi invece ha risposto alle altre due domande (squadra rivelazione del campionato e calciatore rivelazione del campionato), ma non a quella sullo. Il Bologna guida la classifica delle rivelazioni, con alle spalle il Frosinone, mentre Zirkzee è il calciatore rivelazione, seguito da Gudmundsson. Non ...