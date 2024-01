Sondaggi Swg | ecco quali sono gli orientamenti di voto degli italiani a inizio 2024

(Di martedì 9 gennaio 2024) Il nuovo anno sorride al partito della presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Tra i principali partiti, infatti, a cresce notevolmente è solo Fratelli d’Italia che, rispetto a dicembre, segna un +0,7%, attestandosi 29,2 punti percentuali. È quanto emerge dall’ultimoo suglididi Swg per il TgLa7. Perdono decimali, invece, i due maggiori partiti di opposizione: -0,3% per il Partito democratico stimato al 19,1% (dieci punti in meno rispetto a Fdi) mentre il Movimento 5 stelle si attesta al 16,4 punti percentuali, registrando un -0,4%. Stabile – rispetto a dicembre – la Lega di Matteo Salvini, al 9,1%, così come Forza Italia che registra un +0,1% stimata al 7,3%. Guadagna anche Azione di Carlo Calenda (+0,3%) al 4%, poco dietro Italia Viva di Matteo Renzi al 3,5% (+0,1%). Perdono consensi tutti i partiti ...

La popolarità di Salvini però è in crollo rispetto al 2019 È un buon momento per il centrodestra secondo gli ultimi Sondaggi elettorali di Swg. ... (termometropolitico)

Parte in risalita il 2024 per Fratelli d’Italia, che secondo il Sondaggio Swg per il TgLa7 dll’8 gennaio ha guadagnato lo 0,7%. L’ultima ... (open.online)

Le intenzioni di voto registrate dal sondaggioper il Tg La7 Fratelli d'Italia è l'unico partito di vertice a crescere secondo le intenzioni di voto registrate dal sondaggioper il Tg La7. Il partito della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, guadagna lo 0,7% e sale al 29,2%. Il vantaggio sul Pd supera i 10 punti: il partito guidato dalla segretaria Elly Schlein ...A riportare tutti sulla terra arrivano ici racconta con una indagine delle preoccupazioni degli italiani: sicurezza, immigrazione, inflazione. Questa è la realtà che riguarda 59 ...Sondaggio SWG – 8 gennaio: vola Fratelli d’Italia, battuta d’arresto per PD e M5S. Azione al 4%.Torna, come ogni lunedì, l’appuntamento del sondaggio SWG nel ...Le elezioni regionali in Sardegna del 2024 sono state formalizzate per il 25 febbraio, quando i cittadini saranno chiamati a partecipare alle urne per eleggere il prossimo capo della Regione. L’attual ...