Sondaggi politici |  il vantaggio di Trump su Biden in alcuni Stati chiave si è assottigliato

Il vantaggio di Donald Trump su Joe Biden in alcuni Stati chiave si è assottigliato. E' quanto indica un nuovo sondaggio realizzato da Redfield & Wilton Strategies, in partnership con The Telegraph, ...La clausola della sfiducia costruttiva, presente anche nei sistemidi Paesi europei come Spagna e Germania, implica insomma che se le stesse destre che sostengono Netanyahu volessero ...In crisi in patria, con i sondaggi a picco, il presidente Usa Joe Biden deve fare i conti anche con il fallimento della sua agenda economica sul piano globale.Se Giorgia Meloni decidesse di candidarsi sarebbe difficile per i suoi due vicepremier non fare altrettanto. Ma Tajani rischierebbe di sfigurare nella raccolta delle preferenze.