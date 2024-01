Sondaggi politici | Fratelli d’Italia cresce e stacca Pd

(Di martedì 9 gennaio 2024) (Adnkronos) –è l’unico partito di vertice are secondo le intenzioni di voto registrate dalo Swg per il Tg La7. Il partito della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, guadagna lo 0,7% e sale al 29,2%. Il vantaggio sul Pd supera i 10 punti: il partito guidato dalla segretaria Elly Schlein perde lo 0,3% e scende al 19,1%. Passo indietro anche per il M5S di Giuseppe Conte, che cede lo 0,4% e si attesta al 16,4%. Stabile la Lega di Matteo Salvini al 9,1%, mentre Forza Italia guadagna lo 0,1% e arriva al 7,3%. Progresso anche per Azione di Carlo Calenda, chedello 0,3% e tocca il 4%. Passo avanti per Italia Viva, che sale dal 3,4 al 3,5%. Verdi e Sinistra scendono dal 3,4 al 3,2%. +Europa scivola dal 2,6 al 2,4% mentre Per l’Italia cala dall’1,7 all’1,4%. ...

