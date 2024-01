Sondaggi | Giorgia Meloni vola Quasi tutti gli altri piangono

Leggi su thesocialpost

(Di martedì 9 gennaio 2024) Dopo le festività natalizie, tornano ad essere rilevati ipolitici in Italia, e i risultati mostrano alcune variazioni significative nel panorama politico nazionale. Secondo la prima rilevazione SWG per La7 del 2024, il partito guidato da, Fratelli d’Italia (FdI), ha visto un notevole aumento di consensi rispetto a dicembre, consolidando ulteriormente la sua posizione. Fratelli d’Italia in vetta: opposizione in diminuzione Gli ultimi dati indicano che FdI ha raggiunto il 29,2% di consensi, registrando un incremento dello 0,7% rispetto al 18 dicembre precedente. Al secondo posto si trova il Partito Democratico (Pd) con il 19,1%, anche se ha subito una lieve diminuzione dello 0,3%. Il Movimento 5 Stelle (M5S) ha perso più terreno rispetto al Pd, con una diminuzione dello 0,4%, portando la sua percentuale al ...