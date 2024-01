Snowboard | i convocati dell’Italia per la tappa di Coppa del Mondo di Scuol

(Di martedì 9 gennaio 2024) Torna ladeldiparallelo, una delle specialità dove l’Italia è apparsa davvero in formissima in questa prima parte di stagione. La prossimasarà in Svizzera, a, con un solo PGS in programma il prossimo 13 gennaio: nella passata stagione nella località elvetica arrivò il secondo posto di Mirko Felicetti. Oltre a Felicetti a livello maschile sono statidal ds Cesare Pisoni anche Daniele Bagozza, Edwin Coratti, Roland Fischnaller, Aaron March e Maurizio Bormolini. Tra le donne invece spazio a Lucia Dalmasso, Jasmin Coratti ed Elisa Caffont. Foto: FISI – Pentaphoto

