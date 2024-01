Slittamento consegna nuovi treni Circum | Nappi | De Luca tace

A causa delle pessime condizioni meteorologiche nella Terra del Fuoco, infatti, un eventualeanche minimo nelladella piattaforma avrebbe comportato un ritardo di quasi un anno ...nuovi treni Circum, Nappi (Lega): i ritardi De Luca tace sul pasticcio della gara indetta dalla Regione. 'Nell'annunciare lodelladei nuovi treni Circum, ...Napoli, 8 Gennaio – “Nell’annunciare lo slittamento della consegna dei nuovi treni Circum, come al solito De Luca dimentica di dire la verità. Imputa i ritardi a mille ragioni, compreso il destino cin ...Taglio del nastro confermato dal sindaco Sarebbero dovuti finire a metà gennaio e invece il cantiere per la realizzazione della rotatoria all'incrocio tra via della Sbrozzola con la Statale 16 nel com ...