SKY | “Dragusin | il Napoli aumenta l’offerta I dettagli della trattativa”

(Di martedì 9 gennaio 2024)sudel Genoa ma il giocatore preferisce la Bundesliga: è asta tra Bayern e Tottenham dopo il rilancio dei bavaresi. Il futuro di Raduè ancora tutto da scrivere. Il difensore del Genoa è conteso da diversi top club europei, con ilche nelle ultime ore ha fatto un nuovo tentativondo la propria offerta. Tuttavia, come riferisce Gianluca Di Marzio, sembra essersi inserito prepotentemente il Bayern Monaco, che avrebbe superato la proposta del Tottenham, inizialmente in pole position. Il club inglese e il Genoa avevano trovato un accordo sulla base di 24 milioni più 6 di bonus, con il prestito di Spence ai liguri. Ora però i bavaresi hanno rilanciato, costringendo gli Spurs a rialzare la posta. Nella giornata di martedì anche ilha fatto un ...

Napoli , offerta al Genoa per Dragusin : 20 milioni più due giocatori in prestito . Il club azzurro vuole il difensore rumeno. Il Napoli , sempre più ... (napolipiu)

Napoli , la trattativa per Samardzic è ai dettagli. Rilancio del Genoa per Dragusin (Sky) Dopo Mazzocchi, il Napoli continua a trattare per Samardzic ... (ilnapolista)

... esultanza gol Radual Tottenham sembrava un affare ormai in dirittura di arrivo. Invece è rimpiombato il Bayern Monaco che, secondo quanto riportaSport, ha presentato un'...Chi è Djed Spence: andrebbe in prestito al Genoa Nell'affare che potrebbe portareal Tottemham è spuntato un nome nuovo. Se il Genoa accettasse definitivamente la proposta degli inglesi ...Secondo il giornalista di Sky Sport ed esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio, il Tottenham e il Genoa hanno trovato l’accordo per il trasferimento di Radu Dragusin, difensore romeno classe 2002.Colpo di scena nella trattativa tra Tottenham e Genoa per Radu Dragusin, un inserimento del Bayern Monaco rischia di far saltare l'affare.