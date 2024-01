“Situazione preoccupante” Due morti e cinque ricoverati in poche ore all’ospedale di Vicenza

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 9 gennaio 2024) Sale il bilancio deiper l’influenza dell’influenza A sottotipo H1N1 in Veneto. Due persone morte, entrambeSan Bortolo di. Il primo paziente, un uomo di 47 anni da giorni in condizioni gravissime, è morto nella giornata di lunedì 8 gennaio. Nel tardo pomeriggio di martedì 9 gennaio, semprevicentino, è stato registrato un secondo decesso. Si tratta un vicentino di 55 anni. Non solo, in rianimazione ci sono altri quattro pazienti affetti dall’influenza. I casi più gravi, tra questi una donna, vengono trattati da giorni con l’Ecmo, il macchinario della circolazione extracorporea, la terapia estrema a cui si ricorre quando il rischio supera il livello di guardia. Influenza suina, duein ...