Situazione critica negli ospedali | serve un piano sicurezza | pronti 11 miliardi per l’edilizia sanitaria

Leggi su feedpress.me

(Di martedì 9 gennaio 2024) Non si può più aspettare. Troppipubblici versano in una, come ha mostrato il recente incendio all’ospedale di Tivoli in cui hanno perso la vita tre persone. Per una volta non è un solo problema di risorse: da anni esiste un tesoretto inutilizzato e destinato proprio alche la Corte dei Conti ha stimato in circa 10,5. Il nodo risiede...