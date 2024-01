Sinner | squalifica pesantissima | l’ha colpito di proposito

Leggi su ilveggente

(Di martedì 9 gennaio 2024), l’idea di sfogare la sua frustrazione in questo modo non è stata proprio geniale:immediata. In questi primi giorni australiani si è solo sgranchito le gambe, ma già si sono visti, parola di chi si trova a Melbourne, i frutti del duro lavoro fatto ad Alicante. Pare che ora colpisca la palla in maniera ancor più potente e incisiva, segno che la sua priorità, al momento, è far male agli avversari. Impedire loro di ricevere i suoi servizi, i suoi dritti e i suoi rovesci. Jannik(LaPresse) – ilveggente.itQuanto e come sia cambiato il suo gioco, alla luce della preparazione invernale svolta in Spagna, lo vedremo solo tra qualche giorno, quando lo Slam entrerà nel vivo. Qualche assaggio potrebbe però già darcelo in occasione del torneo di esibizione al quale prenderà parte nei prossimi giorni, il prestigioso Kooyong ...