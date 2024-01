Sinner | il ritiro che cambia la storia del tennis | conseguenze clamorose alla vigilia degli Australian Open

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 9 gennaio 2024) "Vittoria!", esulta Paolo Bertolucci su Twitter. L'ex gloria azzurra delnon esulta per Jannik, come dopo l'impresa di dicembre in Coppa Davis, ma quanto accaduto nel mondo della racchetta mondiale potrebbe condizionare, e non poco, anche la carriera del giovanissimo talento di San Candido, attualmente numero 4 del ranking Atp., primo Slam della stagione, Atp e Wta, le Federazioni delmondiale maschile e femminile, hanno deciso di varare nuove regole sulla programmazioneorari delle partite nei tornei. Stop alle partite in notturna, per evitare casi limite come quello che lo scorso novembre ha penalizzato proprio l'italiano, costretto a ritirarsi al ...