Sinéad O’Connor | svelate le cause della morte della cantante irlandese

(Di martedì 9 gennaio 2024) La musicistaSineadè morta il 25 luglio dell’anno scorso per “naturali”. Questo è quanto è emerso dalle conclusioni del coroner britannico che ha compiuto gli accertamenti sulla scomparsae musicista all’età di 56 anni. Una breve dichiarazione del tribunale di Southwark, nel sud di Londra, ha affermato che: “Si conferma che la signoraè morta pernaturali. Il medico legale ha quindi cessato di occuparsisua“. Scotland Yard aveva fornito pochi dettagli sulla fine di, limitandosi a dire di averla trovata senza vita nella sua casa e di non considerarne lacome “sospetta” per rinviare al ...

