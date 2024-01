Simeone obiettivo dell’Inter? Una formula possibile in un caso

Leggi su inter-news

(Di martedì 9 gennaio 2024) Giovanniè unper rinforzare l’attacco, secondo Rai Sport. Tuttavia servono molteplici incastri per rendere fattibile l’ingaggio dell’argentino del Napoli. NOME NUOVO – Il duplice ingresso di Marko Arnautovic e Alexis Sanchez in Inter-Verona non soddisfa la dirigenza nerazzurra. Soprattutto per quanto riguarda l’austriaco, che arriva da un gol e un assist nelle precedenti due partite. Motivo per cui la convinzione di chiudere il mercato in entrata con l’ingaggio di Tajon Buchanan si sta affievolendo. Un rinforzo in attacco sembrerebbe più che opportuno, alla vigilia della parte più importante della stagione. E il nuovo nome in casa Inter è quello di Giovanni, secondo quanto riporta Rai Sport. Un’idea che solletica non poco l’appetito nerazzurro, ma la cui ...