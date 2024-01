Sicurezza informatica | in Italia segnalare vulnerabilità informatiche è ancora un rischio

Il nuovo regolamento sulla cibersicurezza che stabilisce misure per un livello comune elevato dinelle istituzioni, negli organi e negli organismi dell'Unione è entrato in vigore ieri, 7 gennaio 2024. Il regolamento stabilisce misure per l'istituzione di un quadro interno di ...Brillante rialzo per il leader nel settore della, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 4,59%. L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Fortinet più ...“Ancora una volta, le foto mostrano in minima parte le condizioni in cui versa una delle piazze più famose d'Italia, Piazza Vittorio Emanuele Orlando, che ospita il più grande e importante Tribunale d ...3.1. Titolare del trattamento Titolare del trattamento è Informatica Netizen Formazione e Servizi in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, con sede legale sita in Palermo (PA), Piazza San ...