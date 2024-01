Sicilia | Polfer | nel periodo natalizia quattro arresti | sanzioni e sequestri

(Di martedì 9 gennaio 2024) Palermo, 9 gen. (Adnkronos) -persone arrestate, 4 indagati, 6.810 persone controllate, 3amministrative elevate, 2 veicoli sequestrati, 531 pattuglie impiegate in stazione (di cui 12 in abiti civili), 28 servizi di vigilanza automontata lungo le linee ferroviarie e 46 a bordo di 70 treni: sono i risultati del Compartimento Polizia Ferroviaria per laneltra il 23 dicembre 2023 ed il 7 gennaio 2024. In occasione delle ultime festività natalizie sono stati intensificati i servizi di competenza della Specialità in vista del maggior numero di viaggiatori previsti, sia per rientri dini verso le città di origine, che di turisti in visita nelle principali località turistiche dell'isola. Il 27 dicembre si è svolta la XV Operazione del 2023 denominata “Stazioni Sicure” ...

