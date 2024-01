Si schianta la cabinovia | Ci sono almeno 4 feriti gravi | dramma in Tirolo

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 9 gennaio 2024)in montagna.quattro personerimaste gravemente ferite in un incidente alla"Acherkogel" nel comprensorio sciistico Hochoetz, zona di Imst inin Austria. Questa mattina una cabina con quattro persone a bordo è precipitata e, secondo un portavoce,tutte rimaste ferite in modo grave. Stando alle prime informazioni riportate dalla emittente radiotelevisiva Orf, allo stato attuale è escluso che l'incidente sia dovuto a un difetto tecnico. Lasarebbe precipitata a causa di un albero caduto sulla fune portante da cui era sorretta. Articolo in aggiornamento