‘Sh?gun’ | le nuove key art della serie dal 27 febbraio su Disney+

(Di martedì 9 gennaio 2024) Sono finalmente disponibili lekey art di Sh?gun, l’attesissimaevento globale di FX, che debutterà martedì 27suin Italia. Lacomposta da 10 episodi debutterà con i primi due, seguiti da un nuovo episodio ogni settimana. Sh?gun, adattamento originale del romanzo bestseller di James Clavell, è ambientata in Giappone nell’anno 1600, all’alba di una guerra civile che segnerà un secolo. Il produttore Hiroyuki Sanada interpreta il ruolo di Lord Yoshii Toranaga che sta lottando per la sua vita mentre i suoi nemici nel Consiglio dei Reggenti si coalizzano contro di lui. Quando una misteriosa nave europea viene ritrovata abbandonata in un vicino villaggio di pescatori, il suo pilota inglese, John Blackthorne (Cosmo Jarvis), arriva portando con sé segreti che potrebbero ...

