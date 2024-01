Sgarbi indagato | “Non posso rispondere di qualcosa che non mi risulta” VIDEO

Leggi su notizie

(Di martedì 9 gennaio 2024) Vittorioin una nota smentisce l’indagine a suo carico e questa posizione la conferma anche in esclusiva ai nostri microfoni. La nostra redazione ha raggiunto telefonicamente Vittorioper sapere se fosse stato avvisato dell’indagine a suo carico e il sottosegretario alla Cultura ha confermato quanto scritto in una nota. Vittoriosmentisce di essere– Notizie.com – © Ansa“Ancora una volta Il Fatto mente“, così Vittorioin una nota dopo la notizia dell’iscrizione sul registro degli indagati per il quadro di Manetti. “Io non ho ricevuto nessun avviso di indagine. Né saprei come esseredi un reato che non ho commesso. E per un reato compiuto 11 anni fa, in circostanze non chiarite dagli inquirenti di allora. Da questa notizia ...