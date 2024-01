Sgarbi | Furto di beni culturali? Non ho ricevuto avvisi e non ho rubato nulla

...lo 'scarica' Leggi Anche, l'Antitrust avvia istruttoria per il sottosegretario ai Beni culturali Le indagini in corso - Dunque il sottosegretario alla Cultura sarebbe indagato perdi ...Né saprei come essere indagato di unche non ho commesso". Lo afferma in una nota il sottosegretario alla Cultura Vittorio, in merito alle indiscrezioni uscite sul 'Fatto Quotidiano'. "E ...Questo quadro sarebbe poi riapparso in una mostra a Lucca ritoccato e presentato come inedito di proprietà di Vittorio Sgarbi. Il sottosegretario alla Cultura ha respinto con forza ogni accusa ...Il sottosegretario alla Cultura, sindaco di Arpino e critico d’arte Vittorio Sgarbi è indagato per furto di beni culturali. L’accusa viene mossa dopo un’inchiesta svolta da Marco Travaglio notizia, ...