Sgarbi e il quadro rubato | “Io indagato? A me nessun avviso d’indagine | il Fatto mente”

(Di martedì 9 gennaio 2024) (Adnkronos) – Il? "Ancora una volta 'Il, utilizzando informazioni riservate e del tutto ignote a me e al mio avvocato. Io non ho ricevuto. Né saprei come esseredi un furto che non ho commesso". Lo afferma in una nota il sottosegretario alla Cultura Vittorio, in

'E per un reato compiuto 11 anni fa, in circostanze non chiarite dagli inquirenti di allora', aggiungeha anche partecipato alla puntata de L'Aria che Tira in onda il 9 gennaio su La7. ...... Vittorio, dopo la rivelazione del Fatto Quotidiano riguardo all' indagine che lo riguarda aperta a Macerata . Al centro l'ipotesi di furto di beni culturali in relazione a undi ...Il sottosegretario alla Cultura: "Utilizzate informazioni riservate e del tutto ignote a me e al mio avvocato. E non saprei come essere indagato per un furto che non ho commesso" "Ancora una volta 'Il ...Questo quadro sarebbe poi riapparso in una mostra a Lucca ritoccato e presentato come inedito di proprietà di Vittorio Sgarbi. Il sottosegretario alla Cultura ha respinto con forza ogni accusa ...