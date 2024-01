Sgarbi e il quadro rubato | “Io indagato? A me nessun avviso d’indagine | il Fatto mente”

Leggi su sbircialanotizia

(Di martedì 9 gennaio 2024) Il sottosegretario alla Cultura: "Utilizzate informazioni riservate e del tutto ignote a me e al mio avvocato. E non saprei come essereper un furto che non ho commesso" Il? "Ancora una volta 'Il, utilizzando informazioni riservate e del tutto ignote a me e al mio avvocato. Io non ho