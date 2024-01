Sgarbi e il presunto furto di un quadro | il sottosegretario si difende

(Di martedì 9 gennaio 2024) AGI - Autoriciclaggio di beni culturali: è questa l'accusa a Vittoriocontenuta nel fascicolo aperto dalla procura di Macerata, a cui sono stati trasmessi gli atti da quella di Imperia perché ilalla Cultura e critico d'arte è residente a San Severino Marche. Il caso riguarda ildi uncaravaggesco del '600 attribuito al senese Rutilio Manetti, 'La cattura di San Pietro'. L'opera, trafugata nel 2013 dal Castello di Buriasco, nel Torinese, riapparve in una mostra a Lucca nel 2021 come 'inedito' di proprietà di, il quale ha sempre sostenuto che si trattasse un'opera diversa da quella rubata. L'accusa è quella prevista dall'art. 518-septies del codice penale sull'autoriciclaggio di beni culturali: "Chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non ...

Così il sottosegretario alla Cultura Vittorio Sgarbi sul caso del l'acquisto di un quadro rubato, oggetto di un servizio mandato in onda ieri dalla trasmissione Report, Lo stesso Sgarbi aveva ... A fine dicembre i carabinieri del Nucleo tutela patrimonio culturale avevano trasmesso i risultati della loro indagine alla procura di Imperia, già titolare di un'inchiesta su Sgarbi per il presunto ... Nessun furto per il critico d'arte, indagato per autoriciclaggio di beni culturali. Indaga la procura della Repubblica di Macerata sul dipinto del '600 attribuito al senese Rutilio Manetti ...