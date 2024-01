Sgarbi contro Report ed Il Fatto Quotidiano | “Non ho ricevuto nessun avviso di indagine”

(Di martedì 9 gennaio 2024) Il quadro trafugato al centro della querelle tra Vittorio, sottosegretario di stato ai beni culturali, e i giornalisti died il“Non hod’. Dev’essere un magistrato a stabilire su cosa indagare, non un giornalista”. Inizia così il comunicato che Vittorioaffida alla sua pagina social e continua con i commenti alla notizia dirilanciata da Ilche il sottosegretario ai beni culturali bolla come “ennesima diffamazione”. “Ancora una volta ilmente, utilizzando informazioni riservate e del tutto ignote a me e al mio avvocato. Io non ho...

L'ultimo ha fatto eleggere Milei in Argentina, un soggetto al cui confronto Grillo epaiono due compassati lord inglesi. Il plebiscito è amato dalle destre e dai populisti. Guido Bodrato ci ha ...È un minorenne con problemi psichici • La procura ha aperto un fascicolo, al momento... Salvini a sorpresa / 'Io non mi candido' Leggo: Ferragni indagata per truffa Il Fatto:ora è ...Il sottosegretario alla Cultura: "Utilizzate informazioni riservate e del tutto ignote a me e al mio avvocato. E non saprei come essere indagato per un furto che non ho commesso" "Ancora una volta 'Il ...La gieffina si riferisce a quando Beatrice Luzzi lasciò la casa per raggiungere il padre in ospedale. Ora secondo Letizia la situazione è diversa, perché in questi giorni, l'attrice è venuta a ...