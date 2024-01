Sfida col Milan in Coppa | Gasperini “Ce la giochiamo”

(Di martedì 9 gennaio 2024) BERGAMO (ITALPRESS) – “Il calcio è forse l’unico sport dove c’è anche il pareggio, ma domani qualcuno dovrà uscire vincitore, non ci sono chance. Dando per improbabile lo Scudetto e le coppe europee, laItalia è il trofeo più arrivabile, domani andiamo lì per giocarci questa competizione”. Gian Pieroha le idee chiare, l’Atalanta vuole giocarsela a tutti i costi: i nerazzurri sfideranno ilnei quarti di finale diItalia con l’obiettivo di strappare la quarta semifinale sotto la gestione del tecnico di Grugliasco. “Ilin casa è una squadra forte – ha ribadito in conferenza stampa -, di assoluto valore. Sembra aver superato anche il momento di difficoltà, l’attenzione va solo ed esclusivamente alla partita”. La testa sarà tutta rivolta a una...

La testa sarà tutta rivolta a una fondamentale, da dentro o fuori, praticamente il secondo atto del match vinto 3 - 2 in campionato col colpo di tacco di Luis Muriel in pieno recupero.