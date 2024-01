Sfida col Milan in Coppa | Gasperini “Ce la giochiamo”

(Di martedì 9 gennaio 2024) BERGAMO (ITALPRESS) – “Il calcio è forse l'unico sport dove c'è anche il pareggio, ma domani qualcuno dovrà uscire vincitore, non ci sono chance. Dando per improbabile lo Scudetto e le coppe europee, laItalia è il trofeo più arrivabile, domani andiamo lì per giocarci questa competizione”. Gian Pieroha le idee chiare, l'Atalanta vuole giocarsela a tutti i costi: i nerazzurri sfideranno ilnei quarti di finale diItalia con l'obiettivo di strappare la quarta semifinale sotto la gestione del tecnico di Grugliasco. “Ilin casa è una squadra forte – ha ribadito in conferenza stampa -, di assoluto valore. Sembra aver superato anche il momento di difficoltà, l'attenzione va solo ed esclusivamente alla partita”. La testa sarà tutta rivolta a una...

...corollario che i cambi di governo non cambiano le relazioni internazionali. L'alternarsi di ... L'eternaalla democrazia si rinnova quest'anno su scala planetaria.In vista delladi Coppa Italia tra la sua Atalanta e il Milan, il tecnico orobico Giampiero Gasperini ha ... Hien atleticamente sta bene, ha sempre giocatoVerona. Giocava in un ruolo molto ...Il saluto di King Henry ai suoi tifosi uno degli highlight dell'ultima di regular season. Da applausi il qb dei Texans, vincitori divisionali a sorpresa. E ora i playoff, con Ravens e 49ers senza riva ...Non solo una sfida artistica ma anche un modo per contribuire alla creazione di un’atmosfera unica e coinvolgente in tutta la Sesta Municipalità : il ...