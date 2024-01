Seymandi-Segre | la pace non basta | l’indagine sulla festa in collina prosegue d’ufficio

(Di martedì 9 gennaio 2024) Non èto che Cristina, imprenditrice ed ex collaboratrice di Chiara Appendino durante il suo mandato da sindaca, ritirasse l’articolata denuncia che aveva presentato contro l’ex compagno Massimoper il famigerato monologo aladi annuncio delle nozze. La vicenda ha tenuto banco per settimane nel capoluogo piemontese, sia per la notorietà dei due protagonisti sia per le modalità con le quali si è svolta. Durante il brindisi,ha gelato gli ospiti e promessa sposa annunciando la fine della relazione e l’annullamento delle nozze, alludendo a un presunto tradimento. Nelle settimane successive i due si sono attaccati a distanza, litigando anche su una somma di 700mila euro che sarebbe stata trasferita dal conto che avevano in comune. Poi la, o quasi, con ...

