Sexy Beast | la nuova serie Paramount+

(Di martedì 9 gennaio 2024)ha presentato oggi il trailer ufficiale e la key art delladrammatica originale britannica– LA. La, interpretata da James McArdle, Emun Elliott, Tamsin Greig, Stephen Moyer e Sarah Greene, debutterà il 25 gennaio suin Italia, oltre che nel Regno Unito, negli Stati Uniti e in tutti i territori internazionali in cui il servizio di streaming è disponibile. Il nuovo trailer dellaprequel offre un primo sguardo alle origini della complicata relazione tra Gal e Don, che si trovano coinvolti nella seducente follia del mondo criminale londinese durante i vivaci anni '90, mentre la relazione nascente di Gal con DeeDee minaccia tutto il loro mondo. James McArdle (Mare of Easttown, ...

Paramount+ ha diffuso il trailer ufficiale italiano e la key art della nuova serie. Se il titolo vi sembra familiare, è perché si tratta della serie prequel dell'omonimo film crime thriller diretto da Jonathan Glazer e uscito nel 2000. L'appuntamento è fissato per il 25 gennaio. Con James McArdle, Emun Elliott, Tamsin Greig, Stephen Moyer e Sarah Green nel cast, la serie debutterà in streaming il prossimo 25 gennaio. Paramount+ ha condiviso il trailer e il poster di Sexy Beast - La serie, il progetto prequel del film in arrivo sugli schermi dal 25 gennaio.