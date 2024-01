Serie A | la classifica sugli spettatori Inter ancora prima

(Di martedì 9 gennaio 2024) L’dominaspalti dellaA: primi per, dietro Juventus, Roma, Milan e anche il Napoli L’non soltanto domina in campionato, ma dall’altra parte anchespalti: riempiendo sempre ogni singolo posto a San Siro. Come riporta Calcio e finanza, l’è davanti a tutti con una media di 72.843a gara a San Siro, Milan subito dietro a 71.629a partita. Il terzo posto è della Roma con una media di 61.961, seguita da Napoli (47.051), Lazio (44.167) e Juventus (40.116).

