Serie A | due giornate di squalifica a Lazovic per le proteste in Inter-Verona | un turno di stop per Mourinho

(Di martedì 9 gennaio 2024) Gerardo Mastrandrea, giudice sportivo della LegaA, ha fermato sette giocatori al termine della 19^ giornata del campionato diA 2023/2024.ti per una giornata Zirkzee (Bologna), Frattali (Frosinone), Gatti e McKennie (Juventus), Mazzocchi (Napoli) e Maggiore (Salernitana), mentre ha ricevuto due turni di) per via dellenella gara contro l’. Fermato per unanche José, espulso da Aureliano nel match dell’Olimpico contro la Salernitana. Per quanto riguarda le sanzioni, ammende per Napoli (10mila euro), Torino (7mila più un’altra da 2mila), Bologna (4mila), Genoa (4mila), Lecce (4mila), Fiorentina (3mila) e Roma (2mila). Tra i preparatori atletici, ...

Mazzocchi è stato fermato per un turno dal Giudice sportivo dopo il brutto fallo su Lazaro.invece le giornate di stop per Lazovic. Saltano la 20per squalifica anche Gatti, McKennie, ...