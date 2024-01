Sensi | interesse Leicester è reale! Prima serve un passaggio – Sky

Leggi su inter-news

(Di martedì 9 gennaio 2024)è in uscita dall’Inter dove per l’ennesima volta non è riuscito a incidere. Ilè interessato al centrocampista nerazzurro, madeve effettuare un: di seguito le ultime di Sky Sport– Stefanoè nel mirino del. Il centrocampista dell’Inter andrà in scadenza il prossimo giugno. Il club di Premier League però deveeffettuare una cessione. L’comunque c’è ed è reale. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale () © Inter-News.it 2014-2023 - Tutti i diritti riservati