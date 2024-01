“Sei volato in cielo troppo presto” | lo struggente addio della compagna di Antonio Russo | il 25enne di Floridia non ce l' ha fatta

(Di martedì 9 gennaio 2024) Dopo tre mesi di coma, a causa di un incidente stradale avvenuto a Lurate Caccivio, nel Comasco, è morto, 25 anni, di, in provincia di Siracusa . Il giovane, che da qualche anno viveva a Malnate (nel Varesotto), era caduto, nella notte tra il 29 e il 30 settembre scorsi, mentre si trovava in sella alla sua Harley Davidson. Le sue condizioni erano apparse molto gravi, i sanitari...

in cielo ancora troppo presto - il messaggio che la fidanzata gli ha dedicato sui social - Avremmo dovuto fare altre mille cose, però il destino ha voluto così, che in questo venerdì ...... la moto mi si è improvvisamente messa in perpendicolare con il senso di marcia e io sono. ... devi sempre spingere e andare veloce, se vuoi arrivare e se nonin totale forma rischi quello ...Saranno sei giorni di gare e di spettacoli a corollario ... Domani, la compagine bianconera partirà dall'aeroporto regionale FVG di Trieste con un volo diretto a Valencia, quindi raggiungerà Altea.Sull’origine del nome esistono più versioni. La più accreditata: Keith Moon e John Entwistle dissero che un supergruppo composto da loro, Jimmy Page e Jeff Beck, sarebbe «volato in alto come un Lead ...