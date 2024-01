Se adesso perfino il professore si trasforma in un leone da tastiera

... neanche sardi, e sono sensazionidifficili da spiegare a chi non le ha vissute. Quindi ... No, il tennis non è più uno sport per pochi come 60 anni fa,è uno sport per tutti'. Ed è per ......Carmelo Ben e, ricorda Goffredo Fofi. Perché dovremmo allora stupirci se Umberto Orsini e Franco Branciaroli, protagonisti d'un nuovo sodalizio con trascorsi seri, hanno decisodi ...Dice Daniel Pennac (oltre che scrittore anche professore) che gli insegnanti devono amare con curiosità antropologica quella tribù di alunni che ogni mattina si trovano di fronte. Dalle parti di Aosta ...Il cinepanettone ha fatto davvero epoca se dopo quarant’anni riesce ancora a scatenare polemiche, a far cadere dal pero perfino gli americani, ammazza gli americani, e che lanzichenecchi questi italia ...