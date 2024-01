Scienza | così il virus della mononucleosi può scatenare la sclerosi multipla

Leggi su ildenaro

(Di martedì 9 gennaio 2024) Lapotrebbe essere scatenata dalla risposta immunitaria dell’organismo al, ovvero ildi Epstein-Barr. Lo indica lo studio condotto dall’UtHealth di Houston pubblicato sulla rivista dell’Accademia delle Scienze degli Stati Uniti, Pnas. L’infezione da Ebv è stata associata alla, ma il modo in cui ilcontribuisca alla malattia resta un mistero. Oltre il 95% delle persone è stato infettato da questomolto comune; tuttavia, in genere rimane allo stadio latente e non causa alcun problema. In alcuni casi, però, i linfociti T specifichi per l’infezione da EBV possono causare problemi. Gli esperti hanno infatti dimostrato che i linfociti T specifici ...