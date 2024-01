Sci alpino | le convocate dell’Italia per Altenmarkt Sofia Goggia difende un doppio pettorale rosso

Leggi su oasport

(Di martedì 9 gennaio 2024) La Coppa del Mondo 2023-2024 di scivedrà il settore femminile impegnato nei prossimi giorni in Austria, per la precisione ad-Zauchensee, dove si disputeranno due superG ed una discesa, con l’unica prova cronometrata prevista giovedì 11. Venerdì 12 gennaio alle ore 10.45, infatti, la seconda prova è stata cancellata per far spazio al superG che recupera la gara cancellata a St. Moritz, mentre sabato 13 si disputerà alle ore 11.00 la discesa, ed infine domenica 14 spazio ad un altro superG alle ore 10.45. In tutte le gare l’Italia potrà schierare nove atlete. Il direttore tecnico Gianluca Rulfi ha convocato 11 elementi:, prima nelle classifiche di specialità sia in discesa che in superG, Federica Brignone, terza nella generale, Marta Bassino, Roberta Melesi, Nicole Delago, Nadia Delago, ...