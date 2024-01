Sci alpino | i precedenti dell’Italia a Wengen | di Innerhofer e Rocca le ultime datate vittorie

Leggi su oasport

(Di martedì 9 gennaio 2024) La Coppa del Mondo di scimaschile 2023-2024 si prepara per uno dei suoi appuntamenti più importanti: il fine settimana di(Svizzera). Sullo splendido scenario del Lauberhorn, vedremo un weekend ricchissimo con due discese (una recupero di Beaver Creek), un superG e uno slalom. Su queste nevi l’Italia ha spesso conquistato grandi risultati. Andiamo a ripercorrere con la memoria tutti i miglioriazzurri. Il primo podio italiano aè stato un secondo posto in slalom per Gustav Thoeni, il 23 gennaio 1972, nella gara vinta dal francese Jean-Noel Augert, con lo statunitense Bob Cochran terzo. Passano due anni e Herbert Plank, il 19 gennaio 1974, sale sul gradino più basso del podio in discesa, alle spalle dello svizzero Roland Collombin e di Franz Klammer, mentre Fausto Radici è secondo nello ...