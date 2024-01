Sci alpino | Coppa del Mondo | Odermatt primo nella prova di discesa a Wengen | bene Casse

(Di martedì 9 gennaio 2024) Marcoha realizzato il miglior tempoprimadimaschile sulla celebre pista del Lauberhorn a. Il detentore delladele attuale leader della classifica generale, che nelle ultime due stagioni ha accolto due secondi posti in questa specialità sulla pista di casa, ha fermato il cronometro sul tempo di 2’30?86. Dietro di lui a 5 centesimi lo statunitense Jared Goldberg, terzo l’altro elvetico Stefano Rogentin a 0.65, mentre il francese Cyprien Sarrazin è quarto a 1?07. Quinta e sesta piazza per due italiani, Mattiae Florian Schieder, staccati di 1?32 e 1?58, con Dominik Paris quindicesimo a 2?62 senza forzare. In pista anche Christof Innerhofer, nonostante i segni della caduta di Bormio. Il campione di ...

La Coppa del Mondo 2023-2024 di sci alpino vedrà il settore femminile impegnato nei prossimi giorni in Austria, per la precisione ad ... (oasport)

Il campione di Gais ha fatto segnare il 33simo tempo, per lui era importante rimettere glie capire la sua reale condizione. Meglio dell'altoatesino ha fatto Guglielo Bosca, 31simo, mentre Pietro ...In Austria la prossima tappa di Coppa del Mondo dedicata alla velocità ROMA - Sofia Goggia, Federica Brignone, Marta Bassino, Roberta Melesi, Nicole Delago, Nadia Delago, Laura Pirovano, Elena Dolmen, ...In Austria la prossima tappa di Coppa del Mondo dedicata alla velocità ROMA (ITALPRESS) - Sofia Goggia, Federica Brignone, Marta Bassino, ...Marco Odermatt è risultato il più veloce nella prima prova della discesa di Wengen (Svizzera) valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino 2023-2024. Le condizioni sul Lauberhorn si sono rivelate imp ...