Sci alpino | a Altenmarkt Zauchensee due super-G e una discesa femminili | Goggia difende due pettorali rossi

(Di martedì 9 gennaio 2024) Secondo appuntamento del 2024 per la Coppa del Mondo di sci femminile, che nel fine settimana vedrà in programma ben tre gare sulla pista austriaca di. Si partirà venerdì alle ore 10.45 con ilgigante, recupero di quello cancellato a St. Moritz, per poi proseguire sabato con un altro-G, il quarto stagionale, sempre alle 10.45 e infine lalibera di domenica alle ore 11.00, terzo appuntamento della stagione. Sono undici le atlete azzurre convocate dal direttore tecnico Gianluca Rulfi, che potrà sceglierne nove per gara: si tratta di Sofia, Federica Brignone, Marta Bassino, Roberta Melesi, Nicole Delago, Nadia Delago, Laura Pirovano, Elena Dolmen, Monica Zanoner, Vicky Bernardi e Teresa Runggaldier. In entrambe le discipline ...

