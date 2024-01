Schnellinger | «Beckenbauer era un leader nato La sua classe e la sua tecnica gli avrebbero permesso di giocare in qualsiasi ruolo»

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 9 gennaio 2024) Karl Heinz, ex calciatore tedesco, ricorda il compagno di squadra in nazionalein una intervista alla Gazzetta dello Sport. Quale potrebbe essere la definizione ideale per lui? «La prima che mi viene in mente è il suo soprannome, molto azzeccato: il Kaiser. Era un, fin da giovane si capiva che avrebbe sfondato. Kaiser dice tutto, senza esagerare. Franz era un trascire, comandava senza bisogno di urlare. Bastava seguirlo per capire come ti dovevi muovere. E lo dico io che sonoqualche anno prima di lui (sei, ndr). Era uno del quale ti potevi fidare, una persona seria». Che cosa vi ha legato di più in nazionale? «Non c’è soltanto un ricordo, mi resta il legame molto forte nelle due avventure che abbiamo vissuto insieme in Inghilterra prima e ...